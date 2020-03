Ianis Hagi „tremură“: Cum poate fi afectat viitorul lui la Rangers după ultimele evenimente

Ianis Hagi a ajuns la Glasgow Rangers într-un moment prost pentru echipă. La 29 decembrie, după victoria obţinută pe „Celtic Park“ în campionat, scor 2-1, trupa pregătită de Steven Gerrard era favorită la titlu, în cursă pentru câştigarea cupei şi calificată în 16-imile Ligii Europa.

În două luni însă, primele două obiective s-au dus şi acum doar prezenţa în optimile Ligii Europa – va fi o „dublă“ cu Leverkusen la 12 şi 19 martie – face ca actuala stagiune să nu fie catalogată deja un dezastru.

Chiar şi cu acest parcurs european destul de bun, Rangers îl poate pierde pe Steven Gerrard, antrenorul care l-a dorit pe Ianis Hagi la echipă, într-o primă fază, sub formă de împrumut de la Genk.

Potrivit The Scottish Sun, după eliminarea suferită în cupă, sâmbătă, cu ultima clasată din campionat, Hearts, scor 0-1, Gerrard a fost distrus, iar discursul său de după meci a lăsat de înţeles că se gândeşte serios la plecare.

Ce a spus Steven Gerrard?

*Trebuie să mă gândesc serios în următoarele 24-48 de ore. Trebuie să mă gândesc, fiindcă sufăr enorm acum pentru că vreau să câştig aici.

*Sunt disperat să câştig aici, dar, astăzi (n.r. – în meciul cu Hearts), uitându-mă la echipă de pe margine, n-am simţit că jucătorii vor acelaşi lucru.

*Sunt foarte dezamăgit. E cel mai jos punct pentru mine de când deţin acest post. Prestaţia noastră n-a fost nici pe departe satisfăcătoare. Miercuri seară (n.r. – în returul cu Braga), am fost cel mai mândru om din Europa, fiindcă jucătorii mei au fost grozavi. Tot ce am muncit în ultimii doi ani, am putut să văd rezultatele de pe margine. Şi eram foarte mândru! A fost o prestaţie incredibilă. Apoi, în cupă, timp de 90 de minute, nu mi-am recunoscut echipa.

Ce a spus Steven Gerrard despre transferul definitiv al lui Ianis Hagi?

*Nu trebuie să ne grăbim. Avem timp. Ianis a avut un impact puternic şi suntem încântaţi de el, atât pe teren, cât şi în afara lui. E un profesionist, un student al jocului şi a înteles rapid cum vrem să jucăm. Suntem într-o situaţie fantastică să ştim că avem prima opţiune să-l cumpărăm, dar nu trebuie să luăm o decizie acum.