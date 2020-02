Ianis Hagi, tratament preferenţial în România: Anunţul făcut de un post TV

Ianis Hagi e doar unul dintre zecile de fotbalişti români care evoluează în campionatele din străinătate. Doar că, spre deosebire de alţii, e în centrul atenţiei, chiar dacă n-are, deocamdată, mari realizări.

Spre exemplu, Claudiu Keşeru marchează pe bandă, de ani buni, în Bulgaria, la Ludogoreţ, George Puşcaş tocmai a ajuns la două etape la rând cu gol marcat la Reading, Tudor Băluţă e titular în prima ligă olandeză, la ADO Den Haag, Nicolae Stanciu joacă mai mereu la Slavia Praga, iar Alexandru Maxim a debutat cu o „dublă“ în Turcia, la Gaziantep.

Meciurile acestor fotbalişti nu se văd însă în România. În schimb, acum, când Ianis Hagi a fost împrumutat de la Genk la Rangers, reprezentanţii Look TV au anunţat că vor transmite campionatul Scoţiei în România prin posturile Look Plus şi Look Sport. Informaţia a fost publicată de paginademedia.ro, care a precizat că cele două canale au şi transmis deja un meci al lui Rangers, cel pierdut, miercuri, cu Kilmarnock (1-2). Ianis Hagi a fost titular şi nu s-a remarcat cu nimic în cele 83 de minute, cât s-a aflat pe teren.

Din păcate pentru cei de la Look Sport şi Look Plus, al doilea meci al lui Rangers pe care ar fi trebuit să-l difuzeze, sâmbătă, cu Livingston, s-a amânat din cauza condiţiilor meteo. Partida a fost reprogramată pentru astăzi, de la ora 17.00.