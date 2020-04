Ianis Hagi, numărul 1 în România? Răzvan Lucescu şi-a spus părerea despre cel mai mediatizat jucător din ţară

România a avut mai mulţi fotbalişti de talie mondială, de-a lungul istoriei, însă la doar 21 de ani, Ianis Hagi îi depăşeşte pe unii dintre ei la capitolul de mediatizare.

Tânărul mijlocaş nu e vinovat de această situaţie, care pune o presiune suplimentară asupra sa, el având un discurs cu mult bun simţ la fiecare apariţie publică. În schimb, cei din anturajul său, în frunte cu Gheorghe Hagi, continuă să-l promoveze excesiv, nerealizând parcă faptul că îi fac un rău.

În ultimele zile, Hagi senior a venit cu o nouă declaraţie bizară, spunând că fiul său e jucătorul numărul 1 din România! Bineînţeles, de aici a urmat o avalanşă de reacţii, iar ultimul care şi-a exprimat părerea în acest sens, la AntenaSport, a fost Răzvan Lucescu.

Tehnicianul celor de la Al-Hilal a avut un discurs echilibrat, lăsând de înţeles că Ianis are, într-adevăr, potenţial, dar mai are de muncit pentru a ajunge la nivelul cu care se laudă apropiaţii săi.

Ce a spus Răzvan Lucescu?

*Nu ştiu dacă Ianis Hagi va fi numărul unu în Europa, numărul unu la Rangers sau numărul unu în România. Dar are o valoare care îi permite să aibă o viaţă profesională la un nivel foarte bun şi să realizeze ceva. Cei care îl ironizează să se uite în oglindă să vadă ce au realizat.

*Are talent şi are o educaţie profesională corectă. Are nevoie să fie puternic. El va trece prin nişte dezamăgiri şi trebuie să treacă mai departe peste aceste frustrări pentru a ajunge cu adevărat în top. Are în faţă un viitor bun.

