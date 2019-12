Ianis Hagi îşi face bagajul: Ce i s-a întâmplat, din nou, sâmbătă şi unde poate ajunge în curând

Gheorghe Hagi l-a trimis pe fiul său la Fiorentina la 18 ani, iar apoi, la 20 de ani, l-a dat la Genk, după ce, înainte de acest transfer l-a catalogat ca fiind un viitor „Balon de Aur“.

Miracole s-au mai văzut şi, ce-i drept, e posibil ca Ianis să ajungă, pe viitor, un mare fotbalist. Deocamdată însă, e departe de un nivel care să-i permită să joace chiar şi la un club de mâna a treia în Europa, aşa cum e Genk. Şi, după cum au scris jurnaliştii belgieni, mijlocaşul român îşi poate face deja bagajele pentru a părăsi campioana din Jupiler League în iarnă.

Acest scenariu s-a confirmat, încă o dată, sâmbătă seară. Genk s-a impus cu 2-1 pe terenul ultimei clasate Cercle Brugge şi, din nou, Ianis Hagi a rămas pe banca de rezerve. Iată cât a fost folosit fiul lui Hagi de la instalarea noului antrenor, neamţul Hannes Wolf:

*0 minute în 2-2 cu Mouscron

*11 minute în 1-4 cu Salzburg

*Integralist în 1-2 cu Sint Truidense. A dat o pasă de gol.

*0 minute în 3-3 cu Antwerp (meci pierdut la penalty-uri)

*0 minute în 2-1 cu Cercle Brugge

În aceste condiţii, sunt şanse mari să se întâmple ce a anunţat presa belgiană, iar Ianis Hagi să părăsească Genk în iarnă. Ceea ce înseamnă că românul mai are de rezistat la această grupare până la data de 26 decembrie. Până atunci, Genk mai are de disputat patru întâlniri în acest an:

*10 decembrie: Napoli (deplasare)

*14 decembrie: Waasland-Beveren (acasă)

*22 decembrie: Anderlecht (deplasare)

*26 decembrie: AS Eupen (acasă)

După această dată, campionatul se va întrerupe în Belgia până la data de 19 ianuarie. În această „fereastră“ e posibil să asistăm la revenirea lui Ianis Hagi la Viitorul, dacă nu cumva o altă formaţie europeană se va arăta interesată de serviciile sale.

