Ianis Hagi, evaluat de legendarul Rivaldo: Cum vede fostul „Balon de Aur“ fotbalul românesc

Ajuns acum ambasador Betfair, Rivaldo comentează, periodic, subiecte legate de fotbalul românesc pentru sursa citată. Acum, în ultimul său interviu, brazilianul s-a referit la şansele CFR-ului în Europa, la situaţia lui Ianis Hagi la Rangers, dar şi la evoluţia naţionalei olimpice a României, la Tokyo.

Ce a spus Rivaldo?

*Despre CFR Cluj: Începutul de sezon dovedeşte că structura de la club funcţionează foarte bine. După un pre-sezon cu multe schimbări, CFR a început mai bine ca adversarele, iar asta e important şi dovedeşte abilitatea staffului de a construi o echipă competitivă în circumstanţe dificile.

*Despre Ianis Hagi: Consider că procesul de adaptare e motivul pentru care Hagi încă nu e un titular constant în echipă. Trebuie să te adaptezi unei noi ţări, noilor tradiţii şi unui sistem de lucru diferit. Sunt sigur că, în acest sezon, poate deveni un jucător important al echipei – un titular constant şi un marcator. E crucial să obţină încrederea managerului şi se pare că Hagi, în sfârşit, o obţine. Acum, odată ce va fi mai relaxat cu privire la viitorul său în cadrul echipei, poate să aibă evoluţii mai bune în meciuri. Meciurile din Champions League reprezintă vârful fotbalului european şi atât clubul, cât şi Hagi, îşi doresc să profite pe acest plan şi să joace în faza grupelor în acest sezon.

*Despre naţionala olimpică a României: Jucătorii trebuie să gândească pozitiv, să lucreze mult la cluburile lor şi să încerce să ajungă, din nou, la aceste înălţimi în viitor. E dificil să uiţi momentele în care nu reuşeşti să-ţi îndeplineşti obiectivele la echipa naţională, dar viaţa merge înainte şi aceşti jucători trebuie să lupte. Şi eu am trăit asta în 1996, când am pierdut cu Nigeria, în semifinalele Jocurilor Olimpice. Am muncit şi mai mult, iar doi ani mai târziu am jucat în finala Cupei Mondiale, şi în 2002 am şi câştigat Cupa Mondială. Trebuie să te concentrezi asupra ta, să continui să te dezvolţi şi să aştepţi noi provocări.