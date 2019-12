Ianis Hagi, eşec previzibil la Genk: Ce a avertizat Ladislau Bölöni încă din luna septembrie

Într-un interviu acordat pentru „Adevărul“ în septembrie, fostul selecţioner a avertizat că fiul lui Hagi va avea o viaţă grea la campioana Belgiei.

„Eu n-am stat să-i urmăresc meciurile, dar am văzut nişte secvenţe cu el. Într-adevăr, când pune piciorul pe minge, poate fi decisiv. Dar are concurenţă mare la Genk! Acolo, pe postul lui, a fost transferat cel mai bun om de la Plzen (n.r. – slovacul Patrik Hrošovský). O să aibă de furcă Hagi! Adaptarea lui va necesita timp. În puţinele apariţii pe care le-a avut, a făcut şi lucruri bune. Dar mai are o problemă. Ianis a fost adus pentru a-l înlocui pe Malinovskiy, plecat la Atalanta. Ucraineanul era liderul celor de la Genk şi un jucător extrem de respectat de public şi de colegi. De aceea, misiunea lui Hagi e cu atât mai dificilă“, a spus Bölöni. Şi nu s-a înselat!