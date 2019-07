Ianis Hagi, dezvăluiri despre tatăl său: „Când a fost de ţipat, a ţipat, când a fost de îmbrăţişat, a îmbrăţişat“

Într-un interviu pentru cristinastanciulescu.ro, Ianis a vorbit şi despre educaţia pe care i-a dat-o tatăl său. "Şi el, şi mama au reuşit să ne impună respectul faţă de părinţi. Părintele este cel care decide, care conduce şi pe care îl ascultăm. Tata a ştiut să se adapteze la situaţii, când a fost de ţipat, a ţipat, când a fost de îmbrăţişat, a îmbrăţişat. Dacă făceam vreo greşeală, sau o prostie, eu sau sora mea, ne certa, ne băga în şedinţă, ne făcea să realizăm ce am făcut, ne duceam în camera noastră şi ne gândeam, tata lăsa situaţia să se calmeze, dar, după o oră, nu ştiu cum făcea, dar avea grijă să ne ia şi să facem ceva împreună, ne lua în braţe, glumea… Adică mă făcea să realizez că am greşit, dar în acelaşi timp îmi arăta că el este lângă mine şi mă iubeşte şi că, indiferent ce s-ar întâmpla, el, ca părinte, mă va iubi mereu. Dar a ştiu să mă facă să înţeleg când greşeam, că am greşit. Nu doar ţipa la mine, eu mă făceam că îmi pare rău, şi apoi a doua zi o luam de la capăt", a declarat Ianis.

