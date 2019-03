Ianis Hagi, criticat de presa din Spania, după prestaţia din meciul cu Suedia

Văzut ca pe liderul noii generaţii şi fiind unul dintre jucătorii tineri în care microbiştii români îşi pun speranţele pentru scoterea echipei naţionale din lumea a treia a fotbalului, Ianis Hagi, aruncat în luptă în minutul 64, a avut însă o prestaţie modestă la Copenhaga, introducerea acestuia pe teren dovedindu-se foarte neinspirată.



Mutarea selecţionerului a fost criticată atât de specialiştii români, cât şi de analiştii spanioli. În ţară, Basarab Panduru a fost cel cel mai vehement - "Schimbarea pe care nu am înţeles-o, când iese Puscas şi intră Ianis, un mijlocaş, nu pentru ca iese un jucător şi intră altul, ci pentru felul în care ai schimbat sistemul. Din momentul ăla mi se pare că am pierdut jocul. Nu am mai avut putere, nu am mai pus presiune pe adversar", în timp ce cotidianul Marca a fost şi mai dur - "Jucatorii veniţi de pe bancă au adus un aport mic in jocul României. Ianis Hagi, fiul legendarului jucător al Barcelonei şi al lui Real Madrid, a fost inexistent"



