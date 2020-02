Ianis Hagi, avertizat după debutul său la Rangers: Capitolul la care i s-a atras atenţia că e deficitar

La 41 de zile după ultima sa apariţie pe teren pentru Genk, echipă unde ajunsese să fie trimis în tribune, Ianis Hagi a revenit într-un meci oficial, de această dată în tricoul celor de la Rangers, grupare la care a fost împrumutat până în vară.

Chiar dacă a fost prezentat doar cu o zi înaintea duelului cu Aberdeen din campionat, Ianis a prins ultimele 13 minute ale meciului, antrenorul Steven Gerrard trimiţându-l pe teren din minutul 77 într-o încercare de a sparge zidul defensiv al oaspeţilor. Din păcate, debutul lui Ianis Hagi a coincis cu primul semieşec înregistrat de Rangers, acasă, după cinci victorii consecutive. Rangers – Aberdeen s-a terminat egal, 0-0, iar formaţia din Glasgow a ratat şansa de a se apropia mai mult de liderul Celtic. După 23 de etape, cele două rivale sunt despărţite de patru puncte.

„Sunt foarte fericit că am debutat la echipa mare. Dar faptul că am jucat acasă şi n-am păstrat aici cele trei puncte e dezamăgitor, dar avem multe meciuri în faţă şi nu cred că avem timp să ne mai gândim la meciul ăsta. Mă simt pregătit, dar despre locul în primul 11 trebuie să-l întrebaţi pe antrenor“, a comentat Ianis Hagi după debutul său la Rangers. Totuşi, mai mulţi oameni din lumea fotbalului l-au avertizat că acomodarea sa cu un fotbal în care duelurile fizice sunt pe primul plan nu va fi tocmai uşoară.

„Nu trebuie să se supere Gică (n.r. – Gheorghe Hagi), dar nu ştiu dacă campionatul Scoţiei era pentru el (n.r. – Ianis Hagi), cum nici cel al Belgiei nu era pentru el. În Scoţia e angajament mult, sunt dueluri multe. Îmi doresc foarte mult ca Ianis Hagi să reuşească, pentru că e un jucător român şi ne-ar face o imagine bună“, a spus Mircea Rednic la Telekom Sport.

Iar fundaşul dinamovist, Mihai Popescu (26 de ani), cel care a petrecut jumătate din sezonul trecut în Scoţia, la St. Mirren, a avut un discurs similar. „Mă bucur pentru el că a ajuns în Scoţia, la un club cu tradiţie, cel mai titrat club din Scoţia. Va avea puţin de muncă, pentru că fotbalul e mult mai mult pe duel, faţă de ce e aici sau unde a fost el acum. Din punctul meu de vedere, are de muncit. Dar, per total, eu zic că va face faţă, pentru că e un jucător tehnic, de viitor. Cred că poate scoate foarte uşor adversari din joc. Dar are de muncit la forţă, ăsta e singurul lucru care îi poate pune probleme“, a avertizat Popescu.

Şi un jucător al lui Rangers, mijlocaşul croat, Borna Barišići (27 de ani), ajuns la echipă, în sezonul trecut, de la Osijek, l-a pus în gardă pe noul său coleg: „Vreau să-l ajut să se acomodeze pentru că eu m-am chinuit. A fost teribil la început şi chiar am vrut să plec, dar Gerrard m-a ajutat mult. Totul s-a schimbat la mine de când sunt aici, caracterul, mentalitatea şi fizicul. Lumea a remarcat când m-am întors în Croaţia şi mi-a spus că sunt diferit“.