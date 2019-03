I-au luat caii de la bicicletă! FRF a stabilit sancţiunile pentru remarcile sexiste ale lui Becali, care au făcut înconjurul lumii

"În temeiul art. 54 alin. 1 din Regulamentul Disciplinar al FRF/LPF se sancţionează pârâtul George Becali cu penalitate sportivă în cuantum de 15.000 lei. În temeiul art. 54 alin. 1 din Regulamentul Disciplinar al FRF/LPF se sancţionează pârâtul Fotbal Club FCSB SA cu penalitate sportiva în cuantum de 5.000 lei", se arată în soluţia Comisiei de Disciplină publicată, marţi, pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.



Comisia de Disciplină a FRF a fost sesizată la sfârşitul anului trecut de secretarul general al Federaţiei Române de Fotbal, Radu Vişan, în urma unor declaraţii discriminatoare la adresa femeilor făcute de Gigi Becali, iar preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, anunţase că sunt mari sanse ca FCSB să aibă suferit din cauza aberaţiei rostită de patronul grupării. "Legea e lege şi nu te tocmeşti pentru ea. E un caz care se va dezbate şi se va judeca la Comisia de Disciplina. Noi, ca Federaţie, ca administraţie, am sesizat Comisia de Disciplină pe acest subiect. După care, a doua etapă, este să aşteptaţi o decizie la nivelul Comitetului Executiv de implementare a acestei decizii. Şi e posibil să o facem înaintea celor de la UEFA. Sancţiunile pot fi de la excludere, care e cea mai mare, până la amenzi financiare", a spus atunci Răzvan Burleanu



La 20 decembrie 2018, Gigi Becali a comentat la postul de televiziune Pro X anunţul UEFA prin care tuturor cluburilor din Europa le-a fost recomandat să îşi înfiinţeze echipe de fotbal feminin: "Dacă vor să mă pună să am echipă feminină, mă retrag din fotbal. Cum adică să faci lucruri împotriva lui Dumnezeu? Am şi eu păcatele mele. Dar lucruri nefireşti nu fac. Nu! Asta e aliniere la ideile lui Satan. Fetele să joace handbal, baschet... Cum să joace o femeie fotbal? Nu e făcută pentru fotbal. Mădularele ei nu sunt făcute pentru fotbal. Femeia a fost făcută de Dumnezeu din bărbat, pentru bărbat. Femeia e făcută să fie atrasă bărbatul de ea. Dacă facem asta, batjocorim formele făcute de Dumnezeu ca să îl atragă pe bărbat. O schimonosim pe femeie! Boxul şi fotbalul le schimonosesc pe femei".



În decembrie, afirmatiile fostului cioban referitoare la fotbalul feminin şi al rolului şi statutului femeilor în fotbal au ajuns subiect principal inclusiv în pagina sportiva online a celei mai faimoase televiziuni de ştiri din lume, CNN. În materialul dedicat patronului FCSB jurnalistii americani au publicat si poziţia UEFA referitoare la acest subiect. Oficialii forului continental au catalogat reacţia latifundiarului drept "comportament deplorabil" si au subliniat ca vor arăta "toleranţă zero pentru orice formă de discriminare".

