FOTO I-a revenit zâmbetul pe buze: Simona Halep s-a antrenat normal şi s-a „reunit“ cu Darren Cahill

Ea s-a antrenat normal la Beijing şi l-a avut alături pe australianul Darren Cahill, venit special să o ajute la China Open.

Simona nu s-a speriat nici de ploaie şi a rămas pe teren până la finalul antrenamentului.

Simona Halep a fost la Wuhan fără antrenor, doar cu un sparring-partner, William Birău şi doi oameni din ”echipa tehnică”, Theo Cercel şi Andrei Cristofor.

Halep şi-a aflat adversarele de la Beijing (vezi aici traseul), turneu la care anul trecut a ajuns până în finală şi a urcat pentru prima dată pe locul unu WTA.

There were tons of people running around the court, but @Simona_Halep stuck to the program. pic.twitter.com/1G6IwSekVt — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) 28 septembrie 2018

Simona found one of the few dry spots on center court after a sudden rain shower that came to sudden even for the roof. pic.twitter.com/1E8IEThoaS — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) 28 septembrie 2018