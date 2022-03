Horia Tecău vrea să o readucă pe Sorana Cîrstea în lotul României de Billie Jean King Cup

La începutul acestei săptămâni, Horia Tecău a fost desemnat noul căpitan nejucător al echipei pentru Billie Jean King Cup, echivalenta la feminin a Davis Cup. În acest moment, fostul câştigător al două turnee de Grand Slam la dublu pregăteşte meciul cu Polonia care va avea loc în aprilie.

"Nu credeam că vreau să mă implic atât de repede în tenis. Dar m-am gândit că le cunosc bine pe fete, am jucat alături de ele atâţia ani şi cred foarte mult în potenţialul echipei, aşa că am decis să mă implic. Primul obiectiv este să reunesc echipa, să se bucure de tenis, să joace împreună pentru România la potenţialul ei maxim. Sorana a luat o decizie acum câţiva ani, în continuare rămâne setată pe această decizie. Dar las o uşă deschisă acolo. Sorana este o super jucătoare, are experienţă, ar fi de mare folos pentru echipă să joace pentru România, iar fetele să se unească şi să facem o treabă bună împreună. Cu siguranţă, voi vorbi cu toate fetele în următoarele zile, în următoarele săptămâni. Intenţionez să merg să le văd la Miami", a declarat, pentru Eursoport, Horia Tecău.