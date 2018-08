Horia Tecău, campion la Winston Salem! Românul a ajuns la un număr impresionant de turnee câştigate

Ei au trecut în finală cu 6-4, 6-2 de cuplul Jamie Cerretani (SUA)/Leander Paes (India). Pentru Tecău a fost a 53-a finală de dublu din carieră şi a doua din 2018, ambele câştigate.

Horia Tecău are acum 35 de titluri câştigate la dublu şi 18 finale pierdute. A câştigat 18 titluri alături de Rojer (în 2014 la Zagreb, Casablanca, Bucureşti, s-Hertogenbosch, Washington, Shenzhen, Beijing şi Valencia, trei în 2015 la Rotterdam, Wimbledon şi Turneul Campionilor de la Londra, unul în 2016, la Madrid, şi în 2017, la Dubai, Geneva, Winston-Salem, US Open, la Dubai şi Winston-Salem în 2018), pierzând patru finale, în 2014 la Rotterdam, în 2015 la Sydney şi Nisa şi în 2016 la Cincinnati.



Are şi trei titluri cu Max Mirnîi (Bucureşti, s-Hertogenbosch, Beijing - toate în 2013), zece alături de Robert Lindstedt (2012 - Bucureşti, s-Hertogenbosch, Bastad, Cincinnati, 2011 - Bastad, Casablanca, 2010 - New Haven, Bastad, s-Hertogenbosch şi Casablanca). Horia a mai câştigat în 2011 alături de Victor Hănescu (Acapulco) şi belgianul Dick Norman (Zagreb), în 2010 alături de Marcus Daniell (Auckland), iar în 2016 alături de Florin Mergea la Bucureşti. Horia a ieşit învingător în 2012 şi în proba de dublu mixt la Australian Open (cu Bethanie Mattek-Sands).