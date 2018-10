Halep visează la o mare performanţă pentru România: Simona a explicat ce vrea să facă, alături de Horia Tecău

Simona Halep şi-a realizat ambele obiective, ocuparea locului 1 WTA şi câştigarea unui turneu de Grand Slam. De acum, constănţeanca de 27 de ani se gândeşte la o medalie cucerită pentru România, după ce a ratat prezenţa la Jocurile Olimpice din 2016 de teama virusului Zika.





Halep ia în calcul să joace la JO 2020, atât în turneul de simplu, cât şi în proba de dublu-mixt, alături de Horia Tecău. Iar asta după ce Tecău şi-a exprimat şi el dorinţa de a face echipă cu Simona.





„Nu m-a invitat personal (n.r. – Horia Tecău), aşa că aştept invitaţia lui personală. Pot să spun că am şi eu încredere că putem obţine aurul olimpic, pentru că am făcut o echipă foarte bună la mixt când am jucat. Mai sunt doi ani, dacă suntem sănătoşi, cu siguranţă, avem o şansă“, a declarat Halep.