Halep, veşti proaste de la US Open: Simona a pierdut locul 4 şi riscă să mai aibă o cădere! De ce depinde acum

Simona Halep a urmărit, probabil, cu un interes sporit partida Svitolina (5 WTA) - Konta (16 WTA) din sferturile US Open, întrucât rezultatul ei putea să-i afecteze poziţia în clasament.

Şi, din păcate pentru Halep, rezultatul n-a fost bun pentru ea! Svitolina a învins cu 6-4, 6-4 şi deja a urcat pe 3 în ierarhia virtuală, actualizată în timp real. Iar Simona a căzut pe 5, în condiţiile în care, la startul turneului, ajunsese pe 3 în ierarhia virtuală, care acum arată aşa:

1. Barty 6.501 puncte

2. Pliskova 6.125p

3. Svitolina 5.032p

4. Osaka 4.846p

5. Halep 4.803p

6. Kvitova 4.326p

7. Bertens 4.325p

8. Bencic 3.388p

9. Andreescu 3.265p

10. Konta 3.115p

Din clasamentul de mai sus, doar trei sportive se mai află în competiţie la US Open: Svitolina, Bencic şi Andreescu. Dintre ultimele două, doar una poate trece peste Halep în clasament după US Open. Dacă Bencic câştigă US Open, ea va acumula 4.985 de puncte şi o va devansa pe „Simo“. Iar dacă Andreescu ridică trofeul deasupra capului la Flushing Meadows, atunci canadianca de 19 ani va face 4.835 de puncte şi o va depăşi pe Halep.

US Open, sferturi, feminin Svitolina (5 WTA) - Konta (16 WTA) 6-4, 6-4 Bencic (12 WTA) - Vekici (23 WTA) Andreescu (15 WTA) - Mertens (26 WTA) S. Williams (8 WTA) - Wang (18 WTA)

