Halep, văzută prin ochii americanilor: Ce spun doi experţi de peste Ocean despre viitorul Simonei

Simona Halep a sărit peste US Open, anul trecut, de teama infectării cu SARS-CoV2, însă, ca o ironie a sorţii, s-a îmbolnăvit stând acasă, în România.

Acum, după ce a primit ambele doze de ser Pfizer şi s-a imunizat, atât pe cale naturală, cât şi prin vaccinare, „Simo“ a plecat la Miami. Şi, după cum „Adevărul“ a scris aici, a aflat că o aşteaptă un posibil traseu demn de Grand Slam, dacă vrea să ajungă în fazele superioare ale competiţei.

Cu prilejul turneului de la Miami, jurnalistul Alex Tăcină, specialist în tenis al site-ului prosport.ro , a luat legătura cu doi experţi americani şi le-a cerut părerea despre Simona Halep.

Ce au spus specialiştii de peste Ocean despre Simona Halep?

*Paul Annacone (fost antrenor al unor jucători mari, precum Federer, Sampras sau Stephens): Simona este o jucătoare de tenis incredibil de talentată! Se află la nivelul cel mai înalt al tenisului de multă vreme. Simt că Simona este una dintre favorite la fiecare turneu de Grand Slam pe care îl joacă! Dacă ea rămâne sănătoasă şi motivată, nu văd niciun motiv pentru care nu va mai câştiga un turneu de Grand Slam. Poate fi unul, pot fi 3 sau pot fi 6 titluri majore! Dar pot spune cu siguranţă că ea are calităţile necesare pentru a fi favorită în turneele de Grand Slam în următorii ani, dacă rămâne sănătoasă.

*Ben Rothenberg (specialist The New York Times): Cred că cel mai mare avantaj pe care îl are Simona ca jucătoare şi ca adversară este consistenţa ei, un atu rarisim în tenisul feminin din ziua de astăzi! Este o sportivă de cursă lungă, prezentă în mereu în top, în timp ce restul jucătoarelor au suişuri şi coborâşuri. Greu de spus ce mai poate îmbunătăţi în jocul ei, pentru că, atunci când a pierdut la turneele de Grand Slam, a făcut-o împotriva unor adversare aflate în cea mai bună formă. Nu ştiu câte Grand Slam-uri va mai câştiga, dar aş fi şocat dacă în următorii ani nu va triumfa din nou la Roland Garros! De asemenea, cred că are o şansă reală să îşi treacă în palmares toate cele patru trofee de Grand Slam.

