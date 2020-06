Halep, vacanţă romantică în ţară: Poza cu Toni Iuruc face ravagii pe reţelele de socializare

Simona Halep a avut mai multe postări şi interviuri online, în lunile martie şi aprilie, în care i-a îndemnat pe români să stea acasă, pentru a combate răspândirea noului coronavirus.

Mai mult, constănţeanca de 28 de ani a povestit, în mod repetat, cum izolarea i-a prins bine, aducându-i mult aşteptata odihnă prelungită la care a vistat, în ultimii ani.

Acum însă, şi Halep s-a săturat să stea acasă, deşi pericolul reprezentat de COVID-19 există, în continuare. Chiar dacă circuitul feminin se va relua de la 13 august, ocupanta locului 2 mondial şi-a permis să aibă o continuare a vacanţei pe care a început încă din luna feburuarie, după ce a câştigat turneul de la Dubai.

Drept urmare, alături de iubitul ei, Toni Iuruc (41 de ani), Halep s-a dus la Poiana Braşov, de unde a postat o serie de fotografii, care fac ravagii în mediul online.

În descrierea albumului, „Simo“ a scris:

It might not be Wimbledon but it’s very green ❤️

#beautifulromania

Altfel, românca a făcut aluzie la faptul că Wimbledon, turneul pe care l-a câştigat, anul trecut, ar fi trebuit să înceapă de luni, însă a fost anulat în 2020 din cauza coronavirusului. În plus, Simona a încercat să promoveze imaginea ţării prin hashtag-ul #beautifulromania (n.r. - Frumoasa Românie).