Halep la US Open: Simona a explicat căderea pe care a avut-o în setul doi. Problemă alarmantă pentru româncă

Simona Halep a cam „tremurat“ pentru prima ei victorie la US Open după doi ani. La un moment dat, mai ales în setul doi, constănţeanca părea a fi depăşită de situaţie.





După victoria care a trimis-o, totuşi, în turul II, „Simo“ a făcut o scurtă analiză a jocului. Potrivit prosport.ro, românca s-a referit şi la dificultăţile pe care le-a întâmpinat în setul doi pe care l-a şi pierdut.





Ce a spus Simona Halep?





*Nicole a început să joace mai bine în setul al doilea, iar eu n-am mai avut multă energie. Apoi, m-am repliat, am ţinut-o departe de teren şi am reuşit să vin din ce în ce mai mult în faţă.





*E minunat că m-am întors la New York, a fost o atmosferă extraordinară, am avut mulţi suporteri, n-am simţit că am jucat împotriva unei americance, iar fanii m-au ajutat să lupt până la capăt.





*După Roland Garros şi Wimbledon, am dreptul să visez din nou! Nu va fi uşor, aşa e la Grand Slam, orice meci e dur, dar o voi lua pas cu pas. Mă bucur că a treia oară am reuşit să trec de primul tur şi sunt fericită!





