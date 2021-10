Halep, urmărită de familia Răducanu: Emma a văzut meciul Simonei cu tatăl ei FOTO

Transylvania Open (25-31 octombrie) a reuşit o performanţă remarcabilă: aducerea unor campioane de Grand Slam, la Cluj. Vorbim despre Simona Halep (18 WTA) şi Emma Răducanu (23 WTA). Iar britanica de 18 ani e chiar deţinătoarea titlului, la US Open!

Canalul de Twitter al Transylvania Open a şi distribuit o fotografie cu Ion şi Emma, după cum se poate vedea mai jos:

Emma Raducanu watching Simona vs Gabi together with her father 👀#TO2021 pic.twitter.com/NNYdWERKoO