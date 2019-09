Halep se târâşte la Beijing: De ce pentru al doilea an la rând, Simona ţine să joace accidentată în China

Simona Halep s-a „rupt“ din nou şi devine tot mai clar că, având în vedere rigorile tenisului de performanţă, româncei îi e greu, fizic, să facă faţă unui sezon cap-coadă.

Asta deoarece, momentul în care „Simo“ s-a accidentat acum e aproape identic cu cel din stagiunea precedentă. Practic, Halep duce nouă luni dintr-un an, după care apar problemele fizice din septembrie încolo.

După abandonul de la Wuhan Open, constănţeanca a avut o postare pe contul ei de Twitter în care a explicat că va face deplasarea la Beijing pentru China Open.

„Nu e niciodată distractiv să mă retrag dintr-un meci. Din păcate, spatele meu s-a contractat şi a fost prea dureros să continui. Mă voi îndrepta spre Beijing mâine (n.r. - joi), voi primi tratament şi voi rămâne optimistă că mă voi putea recupera repede. Mulţumesc Wuhan Open Tennis pentru ospitalitate şi ne vedem anul viitor“, a fost mesajul Simonei.

