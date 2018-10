Halep, îngrijorată: Simona a explicat ce o deranjează când intră pe teren şi a anunţat ce va face la sosirea în ţară

După ce a abandonat în confruntarea cu Ons Jabeur (116 WTA), Halep a explicat care e stadiul problemelor de sănătate cu care se confruntă în acest moment.





„Am dureri. Nu mă pot mişca, aşa cum îmi doresc. De aceea, m-am şi oprit şi n-am mai jucat. Trebuie să ajung acasă, în România, pentru a face un RMN pentru a afla exact ce am. În Wuhan, am avut spatele blocat şi n-am putut face nicio mişcare timp de două zile. Am urmat un tratament, m-am simţit mai bine, iar muşchiul s-a mai deblocat. Acum însă, durerea o simt în zona oaselor şi, de aceea, sunt îngrijorată“, a spus liderul mondial.