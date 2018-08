Halep a surprins pe toată lumea! De ce crede Simona că nu îi merge bine la US Open

A fost 6-2, 6-4 pentru jucătoarea din Estonia, după o oră şi 16 minute de joc.

Simona Halep rămâne cu o singură performanţă notabilă la US Open, o semifinală jucată împotriva Flaviei Pennetta în urmă cu trei ani.

La final, ea a acuzat gălăgia din tribune şi din oraş!

"Nu am jucat niciodată cel mai bun tenis aici, la US Open, chiar dacă am ajuns şi în semifinale în ediţiile trecute. Simt că jocul meu nu este la nivel maxim, deşi fac tot posibilul. Poate de vină este zgomotul din tribună, oraşul mult prea gălăgios. Este un cumul de factori. Eu sunt o persoană liniştită, prefer locurile mai mici şi liniştite.

Am reuşit rezultate importante aici. Nu mă plâng. Vreau doar să evidenţiez că jocul meu nu este la potenţial maxim aici. Sper să reuşesc să schimb asta cumva în viitor", a declarat Halep în timpul conferinţei de presă, conform gsp.ro.

