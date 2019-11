Halep ştie de ce a fost eliminată de la Turneul Campioanelor: Discurs sincer al Simonei în faţa jurnaliştilor

Simona Halep (5 WTA) n-a reuşit să pună capăt şirului de eliminări premature la WTA Finals şi deja se află pe drumul de întoarcere spre casă, când Svitolina (8 WTA), Pliskova (2 WTA), Barty (1 WTA) şi Bencic (7 WTA) se pregătesc de semifinale.





Chiia dacă încheie 2019 cu un număr rezonabil de meciuri, 60 (43 de victorii, 17 înfrângeri), ceea ce înseamnă o medie de 5 meciuri pe lună, Simona insistă că a fost eliminată la Shenzhen din cauza epuizării fizice.





Ce a spus Simona Halep?





*Cea mai importantă lecţie? Că trebuie să fiu mai consistentă în timpul antrenamentelor şi să mă pregătesc mai serios. Anul ăsta, au fost cam multe suişuri şi coborâşuri. Toate astea poate şi din cauza faptului că sunt de 6 ani în top şi n-am avut o pauză mai mare de trei săptămâni niciodată.





Pot spune că resimt asta atât din punct de vedere fizic, cât şi mental. Am făcut o treabă grozavă, chiar dacă nu e cel mai bun an. Am câştigat Wimbledon, iar asta compensează mult.





*Nu sunt dezamăgită. Pun anul acesta alături de 2018, cele mai bune din carieră. Aştept cu nerăbdare sezonul următor.