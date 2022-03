Halep ştie de ce Darren Cahill a oprit colaborarea cu Amanda Anisimova

"E foarte dificil să te duci de colo colo, iar apoi să stai în izolare. S-a aflat într-o situaţie dificilă pentru că a trebuit să stea atâtea zile în carantină, nici nu ştiu cum a reuşit. Nici nu vreau să-mi imaginez cum e să stai 14 de zile într-o cameră fără o fereastră pe care s-o poţi deschide, fără aer proaspăt. A fost foarte greu pentru el şi am simţit anul trecut că are probleme din cauza asta", a declarat Simona într-o conferinţă de presă.

"L-am văzut la începutul acestui an în Australia şi i-am spus că are nevoie de odihnă. Nu m-a ascultat. Sunt sigură că e puternic şi va reveni, însă are nevoie de ceva timp alături de familie şi să se bucure de viaţă. Am citit mesajul lui şi m-a întristat. E o persoană grozavă şi sunt sigură că va fi bine în curând", a explicat constănţeanca.