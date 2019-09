Halep, Sorana şi Ana Bogdan, amendate: Vor lăsa câteva mii de dolari la New York pentru ce au făcut la US Open

Monica Niculescu (105 WTA) şi Mihaela Buzărnescu (129 WTA), eliminate în turul I. Simona Halep (4 WTA) şi Ana Bogdan (152 WTA), învinse în turul II. Sorana Cîrstea (106 WTA), trimisă acasă după turul III.

Acestea sunt rezultatele româncelor prezente pe tabloul principal de la US Open 2019. Din păcate, nici una dintre ele n-a apucat a doua săptămână a turneului şi, mai mult decât atât, trei dintre ele figurează pe lista celor care au avut probleme disciplinare la Flushing Meadows.

Renumitul jurnalist american de la „New York Times“, Ben Rothenberg, a publicat pe contul său de Twitter lista jucătorilor care au fost amendaţi până acum la US Open 2019. Acolo, figurează şi trei românce din diferite motive, după cum se poate vedea mai jos:

*Ana Bogdan - Amendată cu 1.000$ pentru că a dat cu racheta de pământ în meciul ei din turul I.

*Sorana Cîrstea - Amendată cu 2.500$ pentru on-court coaching în meciul ei din turul II.

*Simona Halep - Amendată cu 3.000$ pentru că a dat cu racheta de pământ în meciul ei din turul II.

Ce sume au primit cele trei românce amendate pentru parcursul lor la US Open?

*Ana Bogdan - 100.000$

*Simona Halep - 100.000$

*Sorana Cîrstea - 163.000$

An ominous blank space awaiting Daniil Medvedev on the #USOpen fines list... pic.twitter.com/RQbSX6qxIp