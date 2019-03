Halep şi-a dezamăgit şi cei mai mari susţinători: Florin Segărceanu a explicat de ce Simona a fost bătută de Pliskova

Simona Halep a făcut un meci destul de slab împotriva Karolinei Pliskova pe care, până la duelul de la Miami, o învinsese de şapte ori în nouă întâlniri.





Acum însă, românca a cedat fără drept apel. Din momentul în care a condus cu 5-3 în primul set, pentru Simona s-a „rupt“ filmul! Au urmat nouă game-uri pierdute la rând, iar scorul a devenit 7-5, 5-0 pentru Pliskova! Ulterior, cehoaica s-a impus şi în setul doi cu 6-1.





Florin Segărceanu a analizat partida la Digi Sport şi a recunoscut că nu se aştepta ca Halep să joace atât de slab.





Ce a spus Florin Segărceanu?





*A greşit mult Simona, e mult să pierzi nouă game-uri la rând şi să nu găseşti soluţia pentru revenirea în meci. Cred că şi condiţiile au fost dificile cu acele întreruperi din cauza ploii, e un consum nervos suplimentar. Oboseala şi-a spus cuvântul, iar Pliskova a ştiut să speculeze.





*Pentru Simona va fi un moment pe care îl va specula în viitor. Nu e genul care să fie afectată după o înfrângere, pentru că nu va greşi la fel şi a doua oară. Dacă nu va avea probleme de sănătate, ea va fi pregătită pentru meciul cu Franţa (n.r. – de Fed Cup), nu-mi fac probleme.





*Nu cred că Simona n-a avut parte de susţinere şi nici nu vreau să iau apărarea staffului. Sunt momente dificile, trebuie să găseşti momentul când Simona are nevoie de încurajări, trebuie să o incurajezi atunci când ea are nevoie. Ea e afectată şi are nevoie să se descarce, lucruri normale pentru un astfel de nivel. Când are nevoie să-şi spună offul, trebuie să o asculţi, face parte din job description...

