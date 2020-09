Halep şi o şansă ratată: Ce spune expertul Eurosport despre campionii de la US Open 2020

Alex Corretja, fostul jucător spaniol, actualmente expert Eurosport, postul care transmite turneul de la New York, a făcut o analiză a primului Grand Slam de după pandemie.

„Adevărul“: Cum ţi se pare să joci la US Open, având în vedere condiţiile actuale?

Alex Corretja: Dacă aş fi fost jucător activ, cu siguranţă, mi-aş fi dorit să intru pe teren la New York, mai ales că am stat pe bară atât de mult timp, din cauza pandemiei. Practic, aş fi fost disperat să merg să joc, ca să văd cum mă mai simt pe teren, cum mă descurc şi cum mă adaptez la această situaţie. Aşadar, cu siguranţă, m-aş fi înscris pe lista participanţilor, chiar dacă vorbim despre condiţii ciudate, unice şi destul de dificile. Oricum, ceea ce se întâmplă acum în lume e ceva unic. Nu mai vorbim despre tenis aici, vorbim despre supravieţuire! Şi suntem norocoşi, noi, cei care ne aflăm aici, că nu suntem bolnavi, că suntem OK. Sper ca această situaţie să-i maturizeze pe jucători şi să-i facă să înţeleagă cât de norocoşi au fost că au ajuns aici.

După triumful lui Stan Wawrinka la US Open 2016, fiecare Grand Slam a fost câştigat fie de Djokovici, fie de Nadal sau de Federer. Acum, ultimii doi nici măcar nu sunt la New York. E timpul să avem alt campion?

N-aş fi surprins dacă apare un câştigător care nu face parte din grupul jucătorilor de elită, fiindcă nimeni nu ştie cum se vor adapta jucătorii la noile condiţii, nimeni nu ştie cum va reacţiona corpul, când se vor aduna meciurile la rând. Djokovici, Thiem, Medvedev şi, bineînţeles, Tsitsipas, vor avea, probabil, rezultate foarte bune. Oricum, ei erau într-o formă fizică foarte bună, comparativ cu rivalii lor, şi înainte de pandemie. Acum însă, nu ştim cum stau, din punct de vedere fizic, aşa că trebuie să aflăm pe parcurs. Cred, de pildă, că Tsitsipas a procedat foarte bine, înaintea reluării circuitului ATP, fiindcă a jucat în acel turneu organizat de Mouratoglou la Academia lui de tenis. Cred că asta îl va ajuta. De asemenea, Thiem a jucat nişte meciuri cu Francis Tiafoe. Dar trebuie să aşteptăm şi să vedem ce se întâmplă. Cert e că acest US Open e deschis oricărui rezultat, mai mult ca oricând, în ultimii 10-15 ani.

Alex Corretja, un tip foarte deschis şi mereu cu zâmbetul pe buze

Cu atât de mulţi absenţi de marcă, atât la feminin, cât şi la masculin, se poate spune că această ediţie a US Open-ului e mai puţin valoroasă, comparativ cu precedentele turnee de Grand Slam?

Am văzut ce a spus Marion (n.r. - Marion Bartoli a spus că acest US Open nu e un Grand Slam adevărat), dar a fost părerea ei şi o respect. Eu simt că acest turneu e complet diferit, e unic. E atât de enervant, atât de ciudat ce se întâmplă. Toate aceste condiţii suplimentare. Mă refer la carantinarea jucătorilor, la izolarea lor în hotel, la faptul că trebuie să porţi masca până intri pe teren. Toate aceste provocări noi de care au parte jucătorii creează un mediu atât de diferit, încât oricine va câştiga acest turneu va fi ţinut minte pentru totdeauna! Personal, cred că cine va câştiga acest Grand Slam, va reuşi această performanţă pentru că e incredibil de puternic, atât fizic, cât şi mental. Iar asta mai mult ca oricând pentru că vorbim despre cele mai complicate condiţii pe care le vom înfrunta vreodată în vieţile noastre. De aceea, învingătorul merită să fie tratat ca un adevărat campion, să primească toate aplauzele. N-aş minimaliza victoria celui care va câştiga acest US Open, pentru că n-ar fi corect. Şi nici nu e vina altor jucători că unii au decis să nu vină la New York.

Cât de dificilă va fi trecerea de la hard-ul de la US Open, la zgura de la Roland Garros?

Partea proastă e că jucătorilor le va lipsi turneul de la Madrid, care s-a anulat, anul acesta. Dacă nu eşti un specialist al jocului pe zgură, vei suferi mult. Pe zgură, serviciul nu mai e atât de important. Trebuie să ştii cum să aluneci pe teren, fizic, trebuie să fii pregătit pentru meciurile lungi. Picioarele tale vor fi mai obosite, mai grele, pentru că punctele se vor lungi. De aceea, cred că Rafa (n.r. - Rafael Nadal) a optat pentru a nu face această tranziţie de la hard pe zgură. El ştie cât de dificilă va fi această schimbare. El a preferat să rămână pe zgură, să se antreneze pe această suprafaţă şi să-şi pregătească, treptat, corpul, mişcările. Practic, Rafa n-a vrut să rişte nimic. Ce-i drept, nu toţi cei care au venit la US Open vor avansa până în fazele finale ale turnelui, aşa că, cei mai mulţi dintre ei vor avea, totuşi, vreo trei săptămâni la dispoziţie pentru a pregăti French Open. Dar cui va juca bine la US Open şi va avea un parcurs lung aici, îi va fi foarte greu să repete aceste rezultate şi pe zgură. Va avea nevoie de o perioadă de odihnă şi de recuperare, înainte de a fi pregătit pentru Roland Garros.

Va fi dificil pentru Djokovici să aibă şanse reale la trofeu, la Paris, având în vedere că joacă acum la New York?

Păi, ce credeţi că ar răspunde acum Novak, dacă i-am propune să câştige US Open, dar să piardă în turul I, la Roland Garros? Credeţi că ar accepta? Cred că da, fiindcă atunci când tragi linie, ai încă un Grand Slam în CV-ul tău. Cred că el a procedat ca Rafa. A optat să joace la US Open, considerând că are şanse mai bune aici. Bine, cred că şi-ar fi dorit ca US Open să se joace câteva săptămâni mai târziu, ca să aibă timp să se pună la punct fizic, pentru că a avut şi COVID-19 şi, probabil, încă resimte efectele bolii. Nu e sută la sută. Dar chiar şi aşa, şansele sale de a triumfa la US Open rămân mai mari decât cele pe care le-ar avea la French Open.

Se vorbeşte foarte mult despre şansele Serenei Williams de a câştiga, la New York, Grand Slam-ul cu numărul 24. Simţi că pentru ea e acum sau niciodată?

Nu chiar. Pentru că ea a lăsat tenisul deoparte o perioadă, a născut şi s-a întors foarte puternică. A jucat deja câteva finale de Grand Slam şi a fost foarte aproape de a câştiga. Cred că s-a pregătit bine. În acest punct al carierei, ea are o mare experienţă. Nu mai are nevoie de susţinerea publicului pentru a câştiga meciuri. Aşadar, cred că are şanse bune de a avea un parcurs lung la New York. Are „foamea“ de a câştiga şi, în cazul unei jucătoare speciale ca Serena, această „foame“ o transformă într-o jucătoare foarte periculoasă.