Halep s-a vaccinat: A explicat ce ser i-a fost administrat şi care e dorinţa ei cea mare VIDEO

Simona Halep a profitat de pauza de câteva săptămâni pe care a luat-o după Australian Open şi, revenită în ţară, s-a prezentat, astăzi, la Institutul Cantacuzino, unde s-a vaccinat.

Constănţeanca de 29 ani a beneficiat astfel de decizia luată de Guvernul României, care a inclus sportivii olimpici în etapa a II-a a vaccinării. Simona Halep va face parte din delegaţia României, în acest an, la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august).

La ieşirea de la Institutul Cantacuzino, Halep a stat de vorbă cu jurnaliştii prezenţi şi a explicat cum a decurs experienţa ei.

Ce a spus Simona Halep?

*Sunt bine, am avut un pic de emoţii. Îmi doream (n.r. - vaccinarea), dar, bineînţeles, au fost emoţii. Am venit cu sufletul deschis şi sunt foarte bine. Am făcut vaccinul Pfizer. Consider că e spre binele tuturor acest vaccin şi, de aceea, am şi hotărât să-l fac.

*E bine pentru noi, pentru sănătate. Sper că tot mai mulţi oameni să se vaccineze. Am primit şi flori, mă bucur că am venit aici, s-au ocupat foarte bine. Trebuie să fac şi rapelul. Mă linişteşte acest lucru, sunt mai în siguranţă cu acest vaccin.

*O să încerc să mă protejez cât pot de mult. Sper să n-am niciodată reacţii adverse. Dacă e singura modalitate să scăpam de această pandemie (n.r. - vaccinarea), e un lucru potrivit să ne facem vaccinul, dar fiecare decide pentru el. Sfatul meu e să facem vaccinul.

*În plan e să joc în Dubai acum. Sunt în recuperare şi sper să fiu prezentă acolo.

7 martie e data la care va începe Dubai Duty Free Tennis Championships, următorul turneu la care va participa Simona Halep.

