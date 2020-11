Halep s-a pozat cu medicii de la „Matei Balş“: Mesaj pentru „Eroii din linia I“

Simona Halep a anunţat, luni dimineaţă, că a învins COVID-19, după aproape două săptămâni în care, aflată în autoizolare, mai mult s-a plictisit, neavând simptome care să o chinuiască, în mod deosebit.

Chiar dacă a avut norocul de a contracta o formă uşoară a bolii, care n-a necesitat spitalizare, „Simo“ a avut un mesaj de mulţumire pentru medicii de la „Matei Balş“.

Într-o nouă postare pe contul ei de Twitter, românca s-a fotografiat cu o echipă de medici, poza fiind însoţită de un mesaj scris în română şi engleză, după cum se poate vedea mai jos:

Multumesc echipei de la Matei Bals pentru intreg suportul depus in aceasta perioada 🙏🇷🇴



Thanks to the Matei Bals’ team for your superb support during this time 🤗 pic.twitter.com/dtjksG89zJ