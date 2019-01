Halep s-a întors în ţară după Australian Open: „Voi lua câteva zile de pauză” Ce zice despre colaborarea cu Van Cleemput

Imediat după ateritare, Simona Halep a vorbit pentru TV Telekom Sport despre parcursul de la Australian Open şi despre varianta ca antrenorul belgian Thierry Van Cleemput să se ocupe de pregătirea ei..



„Nu a fost un turneu rău, dar nici foarte bun. Am avut meciuri foarte bune, având în vedere pregătirea pe care am făcut-o în iarnă. Am avut un tablo greu, poate cel mai greu de până acum. Am jucat cu Venus şi Serena Williams una după alta. Dar am făcut meciuri foarte bune. Voi lua câteva zile de pauză. După aceea voi începe pregătirea pentru Fed Cup (nr. jucăm cu Cehia, în primul tur al Grupei Mondiale, 9-10 februarie, în deplasare). Nu ştiu când voi redeveni numărul 1 WTA. Nu mă gândesc la asta. Cel mai important e să fiu sănătoasă. Acum mă simt bine, nu am nicio problemă. Sunt în discuţii pentru un nou antrenor (n.r Thierry Van Cleemput). Dar încă nu e nimic oficial”, a spus fostul lider al clasamentului TWA

