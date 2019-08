Halep la Rogers Cup. Simona va juca în sferturi cu o adversară pe care nu a întâlnit-o niciodată

Simona a învins-o pe Kuzneţova cu 6-2, 6-1 şi o va întâlni pe Marie Bouzkova, locul 91 WTA, care a reuşit să o elimine în optimi pe letona Jelena Ostapenko, locul 82 WTA.

Bouzkova a obţinut o victorie relativ uşoară, în două seturi încheiate cu scor identic 6-2, 6-2, la capătul unui meci care a durat o oră şi 20 de minute.

Marie Bouzkova (21 ani) este o jucătoare înaltă, are 1,80 metri, iar în 2014 a fost campioană la US Open la junioare. A intrat în circuitul profesionist în 2015 şi nu are până acum niciun titlu WTA.

La Rogers Cup a reuşit o mare surpriză: să o elimine pe finalista de anul trecut, Sloane Stephens, locul 8 WTA.

Simona şi Bouzkova nu s-au întâlnit niciodată în circuitul WTA.

