Halep, rezultat dezolant la Indian Wells: Simona a întregit seara de coşmar a româncelor

Ceea ce nu se mai poate spune despre Halep! Pentru că, în noaptea de duminică spre luni, după înfrângerile înregistrate, pe rând, de Begu (61 WTA) şi de Cîrstea (40 WTA), Halep, ultima româncă rămasă pe tablou, a fost învinsă şi ea.

În duelul cu Aliaksandra Sasnovich (Belarus, 27 de ani, 100 WTA), care a scos-o pe Emma Răducanu (Marea Britanie, 18 ani, 22 WTA) în turul II, Simona a dat de o adversară tare incomodă! Care nu doar că a ţinut pasul cu fosta ocupantă a locului 1 mondial, dar a şi chinuit-o serios.

În primul set, egalitatea a persistat până în al 6-lea game (3-3), cu câte un break pentru fiecare sportivă. Apoi, Sasnovich s-a dus la 5-3, iar la 5-4 a servit pentru câştigarea setului! Halep a realizat însă break-ul la 15 şi, în loc să fie 6-4 pentru Sasnovich, egalitatea s-a restabilit: 5-5. În mod total neaşteptat însă, Sasnovich nu doar că n-a căzut mental după şansa ratată, dar chiar a reuşit să ia următoarele două game-uri pentru a-şi adjudeca setul: 7-5 în 53 de minute.

Jucătoarea din Belarus a continuat să impresioneze şi s-a dus la 2-0, în debutul actului secund. Cu spatele la zid, Halep a pus piciorul pe acceleraţie şi a luat trei game-uri la rând pentru a primi o gură de aer: 3-2. Au urmat trei game-uri de serviciu, aşa că s-a ajuns la scorul de 4-4. Aici, altă lovitură pentru Simona, care şi-a pierdut serviciul la zero! La 5-4, la fel ca în primul set, Sasnovich a servit pentru închiderea setului. Doar că, de această dată, a şi reuşit acest lucru, obţinând o victorie magnifică: 7-5, 6-4, după o oră şi 40 de minute.

În optimi, Sasnovich va juca fie cu Kvitova (11 WTA), fie cu Azarenka (32 WTA).

Pentru Simona Halep, următorul turneu va fi cel de la Kremlin Cup, la Moscova, în perioada 18-24 octombrie.

Her second Slam champ in as many matches, Sasnovich takes down No.11 seed Halep 7-5, 6-4.#BNPPO21 pic.twitter.com/hPP7cYiNwC