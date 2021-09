Halep - Răducanu, meciul care bate la uşă: Unde poate avea loc şi de ce a ieşit scandal la un duel similar

Simona Halep (29 de ani, 14 WTA) a reuşit să schimbe definitiv imaginea tenisului în România. Pentru că, odată cu performanţele şi ascensiunea ei, au crescut mediatizarea şi interesul pentru acest sport în ţară.

Aşa se întâmplă că, inclusiv acum, când „Simo“ traversează un moment mai greu din cauza accidentărilor, sportul-alb continuă să genereze audienţe mari în România. Dovadă şi faptul că Emma Răducanu (Marea Britanie, 18 ani, 22 WTA) a fost imediat adoptată de publicul din România. Jucătoarea născută dintr-un tată român, Ion, şi o mamă chinezoaică, Renne, a făcut furori la US Open, iar românii au fost entuziasmaţi de succesul ei, la New York.

Cu siguranţă, în acest moment, cel mai aşteptat duel din tenisul feminin în România e unul care să le aducă pe Halep şi Răducanu faţă în faţă. Şi, din fericire, putem asista la o astfel de confruntare, în viitorul apropiat. Mai precis, în luna octombrie.

„Simo“, nerăbdătoare să joace

Chiar dacă, săptămâna trecută, s-a căsătorit cu Toni Iuruc (42 de ani), după care a plecat alături de soţul ei în „săptămâna de miere“, la Bodrum (Turcia), „Simo“ abia aşteaptă să revină pe teren. Mai ales că, în acest sezon, a jucat doar 22 de partide (15 victorii, 7 înfrângeri). Din Top 20, doar Halep şi Osaka au jucat atât de puţin, cu precizarea că, spre deosebire de Simona, japoneza suferă de depresie şi nu de probleme fizice.

Revenind la Halep, aceasta avea obiceiul de a încheia sezonul pe finalul lunii septembrie sau în prima săptămână din octombrie. Adică, aşa cum a procedat atât în 2018, cât şi în 2020 (în 2019, în noiembrie, a jucat la Turneul Campioanelor). Acum însă, calendarul Simonei până la finalul anului include participări la Indian Wells (4-17 octombrie), Kremlin Cup (18-24 octombrie) şi Transylvania Open (25-31 octombrie). De remarcat că, în primele două întreceri, e înscrisă şi Emma Răducanu. Aceasta a primit un wild-card pentru întrecerea din California, în condiţiile în care, în momentul în care s-au făcut înscrierile iniţiale, era pe locul 150 în lume şi nu putea intra direct pe tablou.

Aşadar, un meci Răducanu - Halep e o posibilitate, în luna octombrie. Şi n-ar fi prima dată când noua senzaţie din circuitul feminin dă de o sportivă din România. În luna iulie, Emma a învins-o pe Sorana Cîrstea (37 WTA), în turul III de la Wimbledon: 6-3, 7-5.

21 de victorii şi 6 înfrângeri are Emma Răducanu, în acest sezon, în care a debutat pe tabloul unui turneu WTA. 2015 e anul în care Simona Halep a câştigat titlul la Indian Wells, după o finală cu Jelena Jankovici: 2-6, 7-5, 6-4.

Meciul cu Andreescu, prilej de scandal naţional

Nu e prima dată când fanii tenisului din România abia aşteaptă să vadă un meci în care Simona Halep să întâlnească o sportivă cu origini româneşti, aflată pe val în circuitul WTA.

La fel s-a întâmplat şi în 2019, când Bianca Andreescu (Canada, 20 WTA) a avut un sezon formidabil în care a câştigat, pe rând, Indian Wells, Rogers Cup şi US Open. Atunci, la finalul stagiunii, „Simo“ şi „Bibi“ s-au întâlnit la Turneul Campioanelor, în faza grupelor. La Shenzhen (China), Halep s-a impus după un meci fabulos, de două ore şi jumătate: 3-6, 7-6, 6-3.

Din păcate, acest succes a fost „pătat“, la vremea respectivă, de Cosmin Hodor (foto, jos, stânga). Acesta era pe atunci managerul de comunicare al Simonei. Şi din dorinţa de a se face remarcat, a avut o postare şocantă după victoria lui Halep cu Andreescu: „Astăzi, Simona ne-a arătat o dată în plus, că nu este nevoie să pleci din România pentru a face performanţă la nivel înalt. Românii trăiesc cu ideea greşită că rămânând în Romania nu pot face performanţă. Bianca este o campioană a Canadei, iar propunerea Simonei pentru noi este să fim campioni pentru România. Trebuie să mulţumim şi părinţilor Simonei care nu au ales ideea finanţării unei alte ţări şi a juca pentru un alt steag. Asta este propunerea mea, să spună povestea unei alegeri; alegerea unui român de a face performanţă sub steagul României şi că, dacă românii vor alege să lupte sub un alt steag, nu vom avea o Românie mai bună!“.

Această postare, interpretată drept una jignitoare pentru românii din Diaspora, a stârnit o adevărată furtună mediatică. Chiar dacă Halep a dat „Like“ la mesajul lui Hodor, acesta a fost nevoit, ulterior, să facă un mare pas înapoi. Motivul? Timp de câteva zile, a devenit „sacul de box“ al românilor de peste hotare.

„Nici pe departe postarea mea nu a avut intenţia de a-i viza într-un mod negativ pe românii plecaţi în străinătate şi nici de a da dovadă de vreun naţionalism ieftin. Tot ce am vrut să spun, fără a face vreo comparaţie între cele două jucătoare sau fără a o ataca în vreun fel pe Bianca sau pe familia acesteia, este că Simona reprezintă o sursă de inspiraţie pentru toţi tinerii din Romania şi că urmând determinarea, ambiţia şi perseverenţa ei putem şi noi, aici, să facem performanţă. Am fost interpretat doar pe «hatereală» (răutate) când tot ce am vrut să subliniez a fost legat de viitorul nostru şi al generaţiilor tinere“, a comentat, ulterior, Hodor.

Din fericire pentru el, de la partida găzduită de Shenzhen, Halep şi Andreescu nu s-au mai întâlnit în circuitul WTA.