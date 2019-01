Halep proba încălţăminte în timpul tragerii la sorţi de la Australian Open.  Cine i-a spus că va juca cu Kaia Kanepi

"Este o mare diferenţă faţă de anul trecut. Am câştigat în sfârşit un Grand Slam. Acum pot spune că sunt cu adevărat numărul 1. Înainte spuneam că fără un Grand Slam nu eşti numărul 1. Sunt fericită, mă bucur de tot. Tot ce am realizat anul trecut m-a făcut să fiu puţin mai relaxată. Doar încerc să-mi îmbunătăţesc jocul şi să văd cât de bună pot fi în viitor", a spus Simona Halep.



Românca a vorbit şi despre pauza prelungită de care s-a bucurat alaături de familie: "Mi-am asumat un risc stând acasă puţin mai mult. M-am odihnit pentru că m-am simţit extenuată după aceste turnee şi anul avut. Mi-a plăcut mult să stau acasă. Acum sunt pregătită pentru noul an, deşi sunt puţin în urmă cu totul, cu pregătire şi meciurile. Dar nu mă plâng. Totul a fost aşa cum mi-am dorit".



Halep a vorbit şi despre noul antrenor: "Este greu pentru mine să schimb persoana cu care muncesc pentru că eu mă ataşez de oamenii din echipa mea. Nu pot schimba totul rapid. De fiecare dată când ai pe cineva în echipă, trebuie să dea 100 la sută. După cum am spus mereu, la acest nivel este imposibil fără antrenor. Deci probabil în viitorul apropiat voi avea pe cineva. Dar pentru moment sunt doar eu".



Simona a declarat că fostul său antrenor, Darren Cahill, a fost cel care a anunţat-o că va juca în primul tur împotriva jucătoarei din Estonia Kaia Kanepi, locul 70 WTA. "Darren mi-a trimis un mesaj pentru că el a efectuat tragerea la sorţi. Eram la magazin şi îmi luam noua încălţăminte. Când am văzut mesajul, am spus: Ok, fie ce-o fi. Acum mă bucur de noua încălţăminte şi apoi mă gândesc la meci"