Halep primeşte încă o maşină: Simona pune mâna pe premiul acordat de Porsche pentru al doilea an la rând

Simona Halep are o situaţie medicală incertă şi e posibil să nu mai joace niciun meci în acest an, însă, chiar şi aşa, are motive de satisfacţie.





Iar Angelique Kerber (3 WTA) e jucătoarea datorită căreia liderul WTA a primit două veşti bune. Eliminată în optimile de la Beijing de Zhang (45 WTA), Kerber a pierdut orice şansă de a termina anul pe locul 1 mondial, înaintea Simonei. Nemţoaica era ultima ameninţare pentru Halep, în condiţiile în care, ocupanta locului 2 WTA, Caroline Wozniacki, are prea multe puncte de apărat pe acest final de sezon şi, oricum, nu o poate devansa pe Halep.





Eliminarea lui Kerber la Beijing a mai adus însă o veste bună pentru Simona, după cum a explicat prosport.ro. De acum, constănţeanca e sigură şi de locul 1 în clasamentul WTA Race, care se alcătuieşte exclusiv pe baza punctelor adunate în fiecare sezon.





Drept urmare, pentru al doilea an la rând – Halep a terminat pe primul loc în ierarhia WTA Race şi în 2017 – românca va fi premiată de sponsorul Porsche. Anul trecut, ea a primit un Porsche 911 GTS Cabriolet în valoare de 110.000 de dolari, iar acum va mai primi o maşină din partea nemţilor.





Clasamentul WTA Race în acest moment:





1. Simona Halep 6.921 de puncte

2. Angelique Kerber 5.375

3. Naomi Osaka 4.565