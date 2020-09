Halep, sub presiune: De ce Simona va fi într-o situaţie onorantă, dar şi îngrată

Circuitul feminin s-a reluat de ceva timp, însă chiar dacă meciurile se joacă, zilnic, în diverse colţuri ale lumii, noţiunea de normalitate e încă foarte departe.

Tocmai de aceea, de la US Open lipsesc nume grele, care n-au făcut deplasarea la New York de teama COVID-19, iar situaţia se va repeta şi la următorul Grand Slam, cel de la Paris. Deja s-a vehiculat, de pildă, că Serena Williams (8 WTA) nu va veni în Europa, din cauza restricţiilor de călătorie şi, la fel, pentru a se feri de boală. „Am foarte multe rezerve, pentru că am probleme grave de sănătate, care mă fac să încerc să stau departe de locurile publice. Voi lua cea mai bună decizie pentru sănătatea mea. Va trebui să vorbesc cu organizatorii pentru a afla cum vor funcţiona lucrurile în privinţa publicului şi cum vom fi protejaţi. Dar cred că va fi bine“, a spus deja americanca de 38 de ani.

Dacă semnele de întrebare rămân în privinţa Serenei, deja e cert că australianca Ashleigh Barty (1 WTA) va sări şi peste French Open, după ce n-a jucat nici la US Open. De fapt, de la începutul pandemiei, Barty n-a mai jucat tenis, ultima ei apariţie pe teren fiind, la Doha, în februarie! Acum, Barty şi-a anunţat retragerea de la Roland Garros, unde e deţinătoarea trofeului, printr-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

„A fost o decizie greu de luat, dar, din păcate, nu voi juca în acest an în Europa. Openul Francez de anul trecut a fost cel mai special turneu din cariera mea, aşa că nu e o decizie pe care să o fac, fără să cântăresc bine lucrurile. Sunt două motive. Primul e legat de riscurile care încă există, din cauza COVID-19. Al doilea motiv e legat de pregătirea mea, care n-a fost ideală, pentru că nu m-am putut pregăti cu antrenorul meu, din cauza restricţiilor de călătorie, de pe teritoriul Australiei“, a scris Barty, potrivit Eurosport.

„Simo“ s-a descurcat excelent, din postura de favorita numărul 1

Decizia liderului WTA de a nu veni în Europa şi de a sări peste întrecerile de la Roma şi de la Paris înseamnă că, în ambele competiţii, Simona Halep (2 WTA) va fi cap de serie numărul 1. Ceea ce va creşte un pic presiunea pe ea. Totuşi, constănţeanca de 28 de ani a arătat că se descurcă foarte bine în această postură.

La Praga, unde a fost, de asemenea, favorita 1, „Simo“ a luat trofeul. Iar Roma şi French Open sunt, oricum, două competiţii în care Halep se simte execelent! La Italian Open are două finale (2018 şi 2017), plus o semifinală (2015), în timp ce la French Open şi-a câştigat primul titlu de Grand Slam din carieră (2018) şi a jucat şi două finale (2014, 2017).