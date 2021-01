Halep, prima poză din Australia! Cu cine a apărut pe teren şi ce mesaj a avut pentru Ashleigh Barty

A doua jucătoare a lumii a publicat, vineri dmineaţa. pe contul de Instagram, postare preluată şi de contul de Twitter al Simonei, prima fotografie de pe terenul de antrenament de la venirea în Australia.

"Partenera mea de antrenament pentru cele două săptămâni în Adelaide. Sunt recunoscătoare că pot petrece acest timp alături de buna mea prietenă Irina Begu. Adelaide, abia aştept să te văd pe 29. Şi pe tine, Ashleigh Barty", a fost comentariul care a însoţit instantaneul.

Simona se pregăteşte pentru turneul demonstrativ de la Adelaide, programat pe 29 ianuarie, la care vor mai lua parte Naomi Osaka, Ashleigh Barty, Serena Williams. Vedetele din ATP Novak Djokovic, Rafael Nadal şi Dominic Thiem, alături de italianul Jannik Sinner (36 ATP), vor fi cei patru jucători al demonstrativului masculin.

Thankful to my great friend @irina_begu for being my training partner for these two weeks here in Adelaide 🙏



Cant wait to see you guys on Jan 29th



You too @ashbarty 😜 pic.twitter.com/ct82Qc4cND