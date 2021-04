Halep, planuri schimbate de pandemie: A anunţat când se va retrage VIDEO

Simona Halep a fost mereu jucătoarea preferată a americancei de 66 de ani dintre cele aflate acum în circuitul WTA. De câte ori a avut ocazia, Evert, cu 18 titluri de Grand Slam în palmares, a lăudat stilul de joc al Simonei, pe care l-a comparat cu cel al ei.

Acum, înainte de turneul de la Stuttgart, Evert a avut-o invitată pe Halep, în cadrul emisiunii „One on One with Chris Evert“. Emisiunea e difuzată de canalul de Youtube al WTA. În cadrul dialogului, „Simo“ a vorbit, pe larg, despre mai multe subiecte.

Ce a spus Simona Halep?

*Despre cel mai special trofeu: Roland Garros 2018. Ppentru că a fost primul (n.r. - de Grand Slam). L-am aşteptat atât de mult, am avut aşa multe dezamăgiri, de-a lungul anilor, pierzând două finale acolo. Mereu am simţit că Roland Garros e casa mea pentru că se joacă pe zgură. În România, avem multe terenuri de zgură şi obişnuiam să joc pe ele la junioare. A fost incredibil, toţi oamenii cântau imnul, să am acel trofeu în mâinile mele a fost tot ceea ce visam. Mulţi ani de muncă grea, mulţi cu momente dezamăgitoare, toate finalele pierdute, parcă s-au şters când am câştigat. Am primit iubirea din partea publicului, mi-au arătat că sunt fericiţi pentru mine. Şi am avut persoane foarte speciale alături de mine. A fost cel mai special moment din viaţa mea, asta e sigur.

*Despre cea mai grea înfrângere: Am pierdut trei finale de Grand Slam, sunt amintiri deloc plăcute, dar singura finală pierdută care-mi produce coşmaruri e cea din 2017 (n.r. la Roland Garros, cu Jelena Ostapenko). Atunci, m-a ajutat mult Darren Cahill să devin mai puternică şi să nu cedez. Am avut trei zile de pauză până să revin la antrenamente. Chiar dacă eram afectată mental, am luptat ca să-mi zic: „Asta e, se întâmplă, voi avea o nouă şansă“.

*Despre cât mai vrea să joace: Obiectivul meu e să mai joc 3-4 ani. Înainte de pandemie, spuneam că mai joc un an, dar acum îmi prelungesc cariera, pentru ca am stat prea mult acasă şi am putut să simt cum e viaţa normală. E destul de plictisitoare, am nevoie de adrenalină. O să mai joc câţiva ani şi obiectivul e să dau tot ce am mai bun. Evident, Grand Slam-urile sunt pe primul plan. Voi lupta pentru ele, dar fără presiune.

*Despre turneul de la Stuttgart: Vrea să-l câştig. Vreau foarte mult. E un turneu frumos, condiţiile sunt bune, oamenii sunt drăguţi cu mine aici şi e unul dintre obiectivele mele să câştig acest turneu. Vreau să câştig toate turneele pe zgură, dacă se poate. Toţi adversarii sunt puternici, încă de la primul meci. E oarecum mai dificil decât la alte turnee, mai ales că meciurile pe zgură indoor nu sunt favoritele mele. Dar am ajuns în semifinale aici (n.r. - în 2015 şi în 2017), am jucat meciuri bune, împotriva unor jucătoare de top. Deci, nu pot spune că nu îmi place, doar că este destul de dificil să câştigi turneul.

Simt că ţi-am urmărit cariera mai mult decât le-am urmărit pe ale altora, din câteva motive. În primul rând, îţi înţeleg jocul, stilul de joc şi ador să te văd jucând. Dar în al doilea rând, simt că parcursul tău a fost atât de palpitant şi dramatic, dar într-un sens bun. Am simţit de parcă îţi experimentez durerea la înfrângeri şi bucuria la victorii. Cred că multi dintre fanii tăi simt acelaşi lucru, esti o jucătoare sufletistă şi cu toţii apreciem asta. Chris Evert către Simona Halep Sunt foarte onorată că ai spus că jocul meu ar semăna cu stilul tău. Simona Halep, replică pentru Chris Evert

VEZI AICI EMISIUNEA ÎN CARE HALEP A DIALOGAT CU CHRIS EVERT