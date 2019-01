Simona Halep: „Nu vreau să-mi iau un antrenor cel puţin 3-4 luni.“ Motivul pentru care a decis să facă asta

Liderul mondial a încheiat colaborarea cu Darren Cahill şi, cel puţin până la începutul turneelor pe zgură, nu va aduce un înlocuitor pentru australianul de 53 de ani.

„Situaţia este astfel pentru următoarele trei-patru luni, nu vreau să iau antrenor. Nu mă gândesc la asta. Las lucrurile să meargă de la sine şi voi vedea cum este, cumva, singură. Vreau doar să mă liniştesc. Am avut suficientă presiune în aceşti ani. Acum simt că nu vreau să mă leg de nimeni, pentru că atunci când ai antrenor trebuie să-I fi dedicat acelei persoane şi să faci totul pentru antrenor şi pentru echipă. Am nevoie să fiu liniştită câteva luni, câteva săptămâni, pentru că anul trecut a fost unul greu. Mă simt mai bine dacă rămân aşa. Este decizia mea şi nu ştiu dacă este cea mai bună, dar mi-am asumat riscul. Viaţa mea nu este doar tenisul acum. Încerc să mă bucur de mai mult. Încerc să fiu fericită. Am fost mereu, dar acum mă simt mai relaxată şi mă bucur şi de alte lucruri“, a spus Halep



Halep a spus că se simte totuşi încrezătoare. „Sunt încrezătoare că pot să îmi fac jocul pe teren. Sunt mai responsabilă acum cu privire la tot ce trebuie să fac. Poate este un lucru bun, voi vedea“, a adăugat ea.



Decizia Simonei vine după cel mai bun sezon al carierei. În 2018, constănţeanca a reuşit să câştige primul titlu de Grand Slam al carierei, la Roland Garros, şi a petrecut aproape tot anul pe primul loc în clasamentul mondial.

