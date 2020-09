VIDEO Halep, nemulţumită de abandonul Iuliei Putintseva. Gestul de la finalul meciului a surprins pe toată lumea

Sâmbătă, Simona Halep s-a calificat în semifinalele competiţiei după ce a beneficiat de abandonul Iuliei Putintseva din setul secund, în momentul în care scorul era 6-2, 2-0 pentru româncă.

În semifinale, Halep va evolua cu învingătoarea meciului dintre Victoria Azarenka (14 WTA) şi Garbine Muguruza (17 WTA).

Not feeling done with tennis for today, Simona Halep has Darren and her team come on court for more practice.#ibi20 pic.twitter.com/PXjYzfDCKG