Halep musteşte de încredere după victoria cu Azarenka: „Încerc de fiecare dată să fiu cea mai bună versiune a mea“

„Nu a fost aşa uşor pe cat a părut, dar m-am simţit foarte bine pe teren şi cred că am jucat un tenis bun. E greu să joci împotriva Victoriei Azarenka, este o adversară foarte dificilă şi e întotdeauna greu să joci contra ei, dar am dat totul, am fost foarte pozitivă şi încrezătoare. Mi-a crescut încrederea meci după meci, mă simt mai bine şi abia aştept să joc în turul următor.

Antrenorul se va ocupa de analiza viitoarei adversare. Eu trebuie doar să mă liniştesc şi să mă odihnesc, asta e tot ceea ce trebuie să fac. Nu mă uit pe tabloul de concurs. Dacă nu te uiţi, nu simţi presiunea. Vreau să încerc de fiecare dată să fiu cea mai bună versiune a mea pe terenul de joc”, a declarat Simona Halep, la interviul de la finalul partidei.

Simona Halep s-a calificat, vineri, în optimile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce a învins-o cu 6-3, 6-1 pe jucătoarea din Belarus Victoria Azarenka (29 de ani, 40 WTA),

În urma acestei victorii, Halep şi-a depăşit rezultatul de anul trecut, când a fost eliminată în turul al treilea de Su-Wei Hsieh, scor 3-6, 6-4, 7-5. Cea mai bună performanţă a româncei la Wimbledon este atingerea fazei semifinalelor, în 2014. În optimi, Halep va evolua cu învingătoarea dintre americanca de 15 ani Cori Gauff, locul 313 WTA, venită din calificări, şi slovena Polona Hercog, locul 60 WTA.

