Halep, moment de sinceritate: Simona a admis pentru prima dată de ce a avut un Wimbledon mult sub aşteptări

Acum, la peste o lună de la acel moment dezamăgitor, Simona a admis că a abordat cel de al treilea Grand Slam al anului, fără să fie concentrată la maximum.





„Am făcut o pauză lungă după French Open. La Wimbledon, nu mi-am dorit cu adevărat să fiu pe teren, după acel mare succes, şi am pierdut, deşi am avut minge de meci. A fost greu, dar apoi am uitat totul. Nici măcar n-am atins racheta aproape trei săptămâni şi am venit aici reîncărcată şi cu dorinţa de a juca din nou meciuri oficiale. Din punct de vedere mental sunt bine. Am început să mă bucur mai mult de timpul petrecut pe teren şi sunt mai relaxată. Nu mă mai gândesc la rezultate. Poate tocmai de aceea reuşesc să câştig meciuri“, a spus liderul WTA la conferinţa de după victoria cu Sloane Stephens.



Simona Halep a suferit doar şapte înfrângeri în 2018 şi, cu siguranţă, cel mai bizar eşec a fost la Wimbledon, acolo unde a surprins neplăcut, lăsând impresia că n-a fost niciodată conectată la importanţa turneului.