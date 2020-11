Halep, mesaj din izolare: Care e starea ei de sănătate la o săptămână după ce a luat COVID-19

Simona Halep (2 WTA) s-a îmbolnăvit într-un moment în care, oricum, încheiase acest sezon, aşa că boala care a creat o pandemie n-a scos-o din vreun turneu.

Această situaţie reprezintă partea plină a paharului. Trist e că, încercând să nu ia COVID-19, Halep a sărit peste US Open 2020, turneu pe care ar fi avut şanse bune să-l câştige în acest an.

Din păcate, faptul că s-a îmbolnăvit stând acasă a arătat că degeaba a renunţat Halep la turneul de la Flushing Meadows, ea având posibilitatea să ajungă la New York cu un avion privat. Aşa, n-a jucat nici în America şi nici n-a scăpat de COVID-19.

Dincolo de aceste analize tardive acum, cel mai important e că Simona se simte foarte bine şi singura ei problemă, în acest moment, e că trebuie să stea în autoizolare.

Ea a primit mii de mesaje, în ultimele zile, aşa că tocmai le-a mulţumit oamenilor care au susţinut-o printr-o postare pe Twitter în care a şi confirmat că se simte foarte bine.

Thanks for all your messages. I’m feeling great ❤️🙃 pic.twitter.com/FePqsV5jHq