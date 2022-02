Halep merge în Asia cu noul ei partener: Simona a explicat, în premieră, de ce şi-a concediat antrenorii

Simona Halep rămâne la mare distanţă de Top 10 mondial, inclusiv în ciuda urcării pe care a înregistrat-o, astăzi, în noul clasament WTA pe care „Adevărul“ l-a publicat aici.

Pe lângă informaţia legată de noul partener al Simonei, treizecizero.ro a publicat şi un interviu cu Halep, în care aceasta a explicat de ce i-a fost foarte greu să-şi aleagă antrenorii, singurul cu care s-a înţeles perfect fiind Darren Cahill.

Ce a spus Simona Halep?

*Şi înainte de Darren, a fost greu de găsit un antrenor potrivit. Şi aşa e mereu. E foarte greu să-ţi găseşti un antrenor care să se potrivească cu tine, ca om, e ceva foarte sensibil. Mi s-a părut greu întotdeauna. Bine, şi eu sunt o persoană exigentă, şi cu mine, dar şi cu echipa.

*Tot timpul am impresia că trebuie mai bine, mai bine, mai bine. Într-un astfel de parteneriat, trebuie să accepţi şi lucrurile mai puţin bune, ca într-o căsnicie.

*E complicat. Trebuie să îţi găseşti un balans. Iar eu cu Darren l-am găsit, de aceea, a rezistat relaţia aşa de mult, pentru că el m-a înţeles foarte bine. A fost şi un psiholog, nu doar un antrenor. M-a învăţat şi lucruri în afara tenisului.

*Aşa am putut deveni mai deschisă, mai relaxată. Să nu fiu tot timpul încrâncenată că trebuie să fac totul pentru tenis. Şi am făcut. Asta e ideea pe care o am eu: sunt profesionistă şi îmi place să muncesc 100%, nu cu jumătate de măsură.