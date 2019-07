Halep, mândria României: Reacţiile curg după victoria fabuloasă a Simonei la Wimbledon. Nike, postare superbă

Simona Halep e omul momentului în România! Nu doar că rezistă în elita tenisului feminin din 2014 încoace, dar, periodic, constănţeanca arată că e mai bună jucătoare din circuitul WTA.

După ce a câştigat, astăzi, Wimbledon, „Simo“ a primit sute de mesje, în câteva minute, şi, cu siguranţă, ele vor curge şi în următoarele zile.

*Gheorghe Hagi (Facebook): Cuvintele sunt prea mici. Felicitări, Simona Halep şi mulţumim pentru că duci România în elita sportului mondial.

*Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR): Simooonaaa Haleeep! Campioană la Wimbledon! Uluitor moment pentru sportul românesc...mulţumim Simona! Victoria împotriva Serenei Williams, 6-2, 6-2 a fost fără egal, unică, cu mult suflet şi cu inima pusă în fiecare lovitură. Cel mai mare meci făcut de Simona vreodată ...."Nu am cuvinte. Am dat tot. E incredibil, nu voi uita niciodată această zi!"...13 iulie 2019. Prima româncă triumfătoare la simplu la Wimbledon.

*Ministerul Tineretului şi Sportului: Bravooooo Simonaaaaa!! Victorie emoţionantă, copleşitoare şi istorică la Wimbledon!! O ţară întreagă este mândră de tine!!

*Ministerul Afacerilor Interne: MAGICĂ, MAGNIFICĂ, SENZAŢIONALĂ! MULŢUMIM, SIMONA!

*Federaţia Română de Tenis (FRT): SIMONA HALEP ESTE CAMPIOANĂ LA WIMBLEDON.

Rezultat FABULOS pentru cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României. Simona Halep a intrat în istoria tenisului mondial, iar pentru acest lucru a avut nevoie de mai puţin de o oră.

Doar 55 de minute a durat meciul PERFECT reuşit de românca noastră în faţa marei campioane din SUA, Serena Williams, iar scorul final, 6-2, 6-2, arată cât de clară a fost dominarea compatrioatei noastre. Acesta este al doilea titlu de Grand Slam pentru Simona, după cel câştigat anul trecut la Roland Garros, iar Simona Halep convinge lumea tenisului că este cu adevărat o mare campioană. Pentru prima dată în istoria turneului de Grand Slam de la Wimbledon titlul este câştigat de o româncă şi este şi primul câştigat vreodată la Wimbledon de vreun român.

Ilie Năstase a jucat două finale, dar nu a ridicat niciodată deasupra capului trofeul, aşa cum va face acum Simona Halep. Îţi mulţumim, Simona, pentru acest moment fabulos şi pentru că ai trecut numele României în istoria celui mai prestigios turneu de tenis din lume. Felicitări, Simona Halep!

*CSM Bucureşti: Felicitari, Simona Halep! Sportivii CSM Bucureşti te felicita pentru performanta ta, care a unit o natiune

*Echipa naţională de fotbal a României: FA-BU-LOS! Simona Halep este CAMPIOANĂ la @Wimbledon! Felicitări, Simona!

In case you missed the first, here's another crazy dream come true. #justdoit @Simona_Halep pic.twitter.com/CzXGVZ1VJS