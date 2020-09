Halep, lăudată de cea mai bună jucătoare din istorie pe zgură: „Simona va câştiga French Open“

Când e vorba de jocul pe zgură, cu siguranţă, nu există un personaj mai potrivit pentru analize decât Chris Evert. Fost lider WTA, americanca e o copie a Simonei Halep din alte vremuri. O jucătoare măruntă, de doar 1,68 de metri, Evert a fost, pur şi simplu, imbatabilă pe zgură: între august 1973 şi 12 mai 1979, n-a pierdut niciun meci pe această suprafaţă! Acum, din postura de expert Eurosport, Evert a analizat ultimul Grand Slam al anului şi a explicat de ce Simona Halep (2 WTA) e favorita numărul 1 la Paris.

Eurosport: Cum ţi se pare tenisul feminin, în acest moment?

Chris Evert: Avem un circuit mai complicat ca oricând! Iar asta pentru că ai trei generaţii de jucătoare. O avem încă pe Serena Williams, care ţinteşte Grand Slam-ul cu numărul 24. Iar apoi vine următorul eşalon format din Simona Halep, Angelique Kerber, Pliskova. Practic, acele favorite la cam fiecare turneu. Şi pe Azarenka nici nu ştiu în ce categorie să o pun! Pentru că impresia mea e că îşi trăieşte o a doua carieră şi că abia începe să strălucească. Azarenka joacă acum cel mai bun tenis din cariera ei. Şi, ca tot ziceam de trei generaţii diferite, care se bat pentru trofeele de Grand Slam, pentru locul 1 mondial, vin din urma Coco Gauff, Naomi Osaka şi altele ca ele. Cred că, rezumând, suntem în acea etapă în care avem vreo 20 de jucătoare, capabile să câştige trofee majore, ceea ce e de-a dreptul entuziasmant.

Pornind de aici, care e favorita ta la French Open?

Simona Halep. Dintre acele 20 de jucătoare, cu potenţial de a câştiga un Grand Slam, jocul ei e cel mai solid, cel mai constant. Ea are jocul perfect pe zgură. Perfect! Se mişcă bine şi e constantă în evoluţii, iar aceste două ingrediente fac din ea o jucătoare excelentă. Şi cred că a devenit şi mai puternică din punct de vedere mental, în ultimii ani.

Cine o poate opri pe Simona Halep?

Eu zic să fiţi atenţi la Coco Gauff! Ştiu că a pierdut nişte meciuri şi cred că simte presiunea un pic mai mult în acest an, comparativ cu sezonul trecut, dar rămân la părerea că e o jucătoare periculoasă, iar când intră pe teren relaxată poate învinge orice jucătoare de top. Aşa că, repet, fiţi cu ochii pe ea! Apoi, Victoria Azarenka e altă ameninţare pentru Halep, dar cred că 95% dintre turneele câştigate de ea au fost pe hard. Aşa că, nu sunt foarte sigură dacă îi place jocul pe zgură. Chiar şi aşa însă, trebuie să-i dai şanse la trofeu. În fine, Garbine Muguruza a jucat impresionant în ultima perioadă, trebuie să o consideri printre favorite, fără îndoială. Şi, ştiţi ceva? Nici n-am pomenit-o pe Serena Williams, care vrea Grand Slam-ul cu numărul 24 cu disperare. Dar şi în cazul ei, cred că jocul pe care îl are e mai potrivit pentru hard. Pe zgură, îi va fi mai greu. De fapt, cred că dintre cele patru turnee majore, cel mai greu îi va fi Serenei să mai câştige la French Open.

Ce trebuie să facă Simona Halep pentru a lua trofeul la French Open?

Trebuie să-şi păstreze echilibrul emoţional. Capacitatea mentală şi fizică sunt punctele ei forte. Am văzut cum a revenit şi a câştigat foarte multe meciuri în care, la un moment dat, părea a fi depăşită. Condiţia ei fizică e incredibilă, poate rezistă pe teren toată ziua! Iar jocul ei pe zgură e fantastic. Pentru mine, în privinţa Simonei, cheia unui eventual succes e factorul emoţional.

E un plus să ai un antrenor ca Darren Cahill, cu care Halep se înţelege de minune?

Eu cred că Darren şi Wim Fissette sunt antrenorii-vedetă din circuitul feminin. Şi cred că Darren o cunoaşte foarte bine pe Simona, ştie cum trebuie să o trateze, ştie exact ce trebuie să-i spună şi când, ştie cum să o calmeze. Pe scurt, a avut o relaţie fabuloasă cu ea. Pentru Simona nu cred că exista o variantă mai bună, când vorbim de acest capitol, al antrenorului. Când mă uit la Simona, îmi dau seama că, de câte ori a pierdut un meci, a trebuit să ducă lupte cu ea însăşi. Aşadar, întrebarea e dacă poate rămâne calmă, echilibrată, timp de două săptămâni, cât durează turneul? Chiar şi aşa, rămâne favorita mea la trofeu.

Ai avut 125 de meciuri câştigate la rând, pe zgură. Cum ai putut realiza o asemenea serie?

Tot ce pot să spun acum e că nu cunosc acea persoană. Pur şi simplu, nu o cunosc! Jucătoarea Chris Evert era ca un robot. Eram atât de concentrată pe tenis, încât viaţa mea a avut de suferit în celelalte aspecte şi, oarecum, a trecut pe lângă mine. Eu am crescut pe zgură. Acolo am învăţat să joc constant bine, să mă mişc, să pun lovituri din drop şi, pe scurt, să fiu o jucătoare excelentă. Şi trebuie să mai zic ceva: jumătate din cariera mea, noi am folosit rachete făcute din lemn. Şi, de aceea, forţa nu era un factor atât de important, cum e în jocul de astăzi. Şi, încă ceva: nici nu erau atât de multe jucătoare bune pe zgură pe vremea mea. Când am crescut eu, trei dintre turneele de Grand Slam se jucau pe iarbă. Aşa că, în mare parte, cam toată lumea avea un joc bazat pe serviciu şi voleu. Şi aşa am reuşit să leg vreo cinci ani de victorii la rând pe zgură. Până a apărut Martina (n.r. - Navratilova), care, de asemenea, avea serviciu şi voleu, însă ştia şi jocul pe zgură. Iar apoi au apărut Steffi (n.r. - Graf) şi Monica (n.r. - Seles), de asemenea, specialiste pe zgură. Una peste alta, am legat acele victorii şi pentru că aveam un stil de joc pe care nu-l aveau multe alte jucătoare.