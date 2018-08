Halep îşi pune fanii pe jar: Declaraţie alarmantă a Simonei privind participarea la US Open

Fanii Simonei Halep din Connecticut se consideră, probabil, cei mai ghinionişti din lume! Începând din 2013, când românca a câştigat trofeul la New Haven şi până astăzi, ea a mai jucat un singur meci acolo.





În 2014, ea a fost învinsă în turul II de Rybarikova, iar de atunci a ratat ediţiile din 2015, 2016, 2017 şi acum pe cea din 2018. Halep primise un wild-card pentru competiţia din acest an din partea organizatorilor, după ce s-a hotărât pe ultima sută de metri să se înscrie pe lista participantelor. Se întâmpla înainte de revenirea Simonei pe teren, după pauza de vară de trei săptămâni. Probabil, stafful româncei s-a gândit că Halep va avea un parcurs scurt, fie la Rogers Cup, fie la Cincinnati şi atunci ar fi bine să joace la New Haven pentru a avea meciuri în picioare şi a face ultimele reglaje, înainte de US Open.





Cum constănţeanca de 26 de ani a depăşit toate aşteptările, jucând finala atât la Rogers Cup, cât şi la Cincinnati, o participare la Connecticut Open ar fi fost o decizie chiar proastă, fără nicio logică. Asta pentru că Simona a fost epuizată fizic şi mental, având un program sufocant în ultimele două săptămâni, inclusiv cu câte două meciuri pe zi.





De aceea, luni seară, liderul WTA a făcut anunţul firesc: „Îmi pare foarte rau să vă spun că nu mai pot juca la Connecticut. Am vrut foarte mult să joc aici şi am vazut că mulţi fani şi-au luat bilete pentru a mă urmări. Îmi pare rau, dar tendonul lui Ahile îmi pune din nou probleme şi trebuie să mă odihnesc. Am avut foarte multe meciuri săptămânile acestea şi a fost greu. Ne revedem la anul! Toate cele bune!“, a scris Halep pe reţelele de socializare.





Pauză totală până joi





Astăzi, liderul WTA a detaliat decizia sa de a renunţa la ultimul turneu la care era înscris, înainte de US Open. Halep a organizat o conferinţă chiar la New Haven, după care le-a acordat autografe fanilor.





„E dezamăgitor că trebuie să mă retrag. Am câştigat aici şi mă bucur să fiu înapoi, dar, din păcate, nu pot juca anul acesta. A fost foarte important în 2013, când m-am impus aici. A fost unul dintre cele mai mari turnee câştigate la acea vreme şi vreau să mai joc aici. În această dimineaţă, am realizat că îmi e foarte dificil să mă întorc pe teren pentru că am avut două săptămâni grozave. Sinceră să fiu, nu mă aşteptăm să fiu atât de bine la Montreal şi la Cincinnati. Mi-am dorit să joc aici, de aceea, am cerut wild-card şi mulţumesc organizatorilor pentru asta. E plăcut să primeşti când ceri un wild-card“, a comentat Simona.





Aceasta a subliniat că, în acest moment, nu ştie dacă va fi sută la sută pregătită din punct de vedere fizic pentru US Open.





„Eu nu m-am concentrat niciodată doar pe turneele de Grand Slam, întotdeauna am luat fiecare săptămâna în parte în serios. Mă voi odihni şi voi vedea dacă voi fi 100% pregătită pentru US Open. Sper să mă întorc miercuri sau joi la antrenamente. Am nevoie de odihnă, atât fizic, cât şi mental. Voi vedea în fiecare zi cum mă simt. Problema cu călcâiul lui Ahile o am de ceva vreme, şi la Roland Garros am avut-o, din cauza asta m-am retras şi de la un alt turneu, înainte de Wimbledon. Mă deranjează, dar trebuie să mă descurc cumva. Când am posibilitatea să mă odihnesc, asta fac pentru că e important“, a continuat Halep.