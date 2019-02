Halep îşi linişteşte fanii: Simona a făcut un anunţ important înainte de a debuta la turneul de la Dubai

Simona Halep (2 WTA) va debuta direct în turul II într-o partidă în care o va întâlni pe Eugenie Bouchard (80 WTA), organizatorii urmând să facă anunţul în privinţa ora şi ziua meciului.





Important e că, deşi a acuzat probleme medicale în finala pierdut cu Elise Mertens (16 WTA) la Doha, Halep a explicat pentru Digi Sport, postul care transmite turneul de la Dubai, că şi-a revenit şi că se simte bine.





Ce a spus Simona Halep?





*Nivelul meu e foarte ridicat acum, încrederea la fel, mă simt minunat pe teren, sunt gata să lupt la fiecare meci şi am încredere în şansele mele de fiecare dată când joc. E un moment bun şi mă bucur de el.





*E mereu o plăcere să revin (n.r. – la Dubai), mă simt bine aici, am amintiri extraordinare, oriunde am câştigat turneul revin fericită şi mă bucur de timpul petrecut în acel loc. Aştept să mă recuperez mai întâi şi apoi să încep turneul. Îmi place terenul de aici, îmi plac condiţiile, mereu am jucat un tenis bun aici şi sper ca în acest an să fie la fel.

