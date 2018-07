Halep, invitaţie refuzată: Simona le-a spus „nu“ americanilor. De ce n-a vrut să joace alături de nume importante

Simona Halep a disputat deja 44 de meciuri în acest sezon în care a înregistrat 37 de victorii şi 7 înfrângeri. Constănţeanca de 26 de ani s-a arătat epuizată fizic şi mental, după ce a părăsit Wimbledon în turul III, motiv pentru care şi-a luat o vacanţă de trei săptămâni.





Liderul WTA va reveni pe teren la Rogers Cup (Montreal), în perioada 3-12 august. Aici, românca are de apărat 350 de puncte, după ce, anul trecut, a avansat până în semifinale. După Montreal, aproape sigur, Halep va merge la Cincinnati (13-19 august), acolo unde are de apărat o finală şi 585 de puncte.





Organizatorii turneului de la New Haven şi-ar fi dorit ca Simona să evolueze şi în Connecticut Open (17-25 august), după cum a informat prosport.ro. Halep a declinat însă propunerea americanilor, deşi a fost chiar campioană la New Haven în 2013.





La ediţia din acest an, românca ar fi avut şansa de a evolua alături de nume importante din circuit precum Caroline Garcia, Petra Kvitova, Julia Goerges sau Daria Kasatkina. Halep a dorit însă să-şi păstreze energia pentru US Open 2018 (27 august – 9 septembrie), ultimul Grand Slam al anului care va debuta la doar două zile după finala de la New Haven.





Refuzând să joace în vreun turneu după cel de la Cincinnati, Halep va avea minimum o săptămână de odihnă, înainte de startul de la US Open, chiar dacă va juca finala la Cincinnati.