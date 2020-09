Halep a învins-o pe Pliskova în duelul declaraţiilor finalistelor de la Roma! Cum arată istoricul întâlnirilor directe

Cele două finaliste de la Foro Italico au prefaţat duelul pentru trofeu cu declaraţii cuminţi, fiecare jucătoare dând credit celeilalte.

Simona Halep, care a vorbit despre finală imediat după victoria din semifinală cu Muguruza, înainte de a şti adversara cu care urma să lupte pentru trofeu, a fost foarte optimistă în privinţa denodământului. "Sunt bine, sunt în formă şi mă simt bine fizic. Indiferent cu cine voi juca în finală, va fi un meci greu. Sper să fac un meci bun şi să câştig. Este un trofeu pe care mi-l doresc foarte mult! Sunt încrezătoare", a spus Halep.

Karolina Pliskova a declarat, după calificarea în finala turneului, că meciul pentru trofeu cu Simona Halep va fi foarte dificil, românca fiind o luptătoare. “Am avut multe confruntări bune. Când am învins-o prima dată, cred că în Fed Cup, suprafaţa era lentă, şi atunci am început să cred. La Paris aproape am câştigat şi ea a jucat foarte bine în acea zi. Încă este suprafaţa ei, nu a mea, dar am învins-o pe zgură înainte. Este cu totul altceva pe hard, simt mai mult că este suprafaţa mea. Va fi foarte greu, pentru că ea luptă mult, a câştigat turneul de la Praga şi este în finală aici. Nu va fi niciodată uşor cu ea, indiferent de turneu, dar va fi un meci mare”, a spus Pliskova, pentru wta.com.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit de 11 ori. Simona Halep s-a impus în şapte meciuri, iar Pliskova în patru. Singura dată când cele două s-au întâlnit într-o finală a fost la Dubai, în urmă cu cinci ani, meci câştigat de româncă, 6-4, 7-6.

La Roma, Halep a mai fost finalistă în 2017 şi 2018, pierzând de fiecare dată în faţa ucrainencei Elina Svitolina, scoruri 6-4, 5-7, 1-6, respectiv 0-6, 4-6, în timp ce Pliskova este deţinătoarea trofeului, ea câştigând turneul în 2019.